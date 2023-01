Borsa di studio con la Carifermo

Un legame forte, per costruire il futuro dei giovani. La Cassa di Risparmio di Fermo ha finanziato una borsa di studio per la partecipazione al Master in Strategia e Management per le Pmi organizzato dall’Istao, in coordinamento con l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Macerata e l’Università di Urbino. La borsa è stata consegnata dal presidente della Carifermo Alberto Palma, alla presenza del direttore generale Ermanno Traini, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 202223 nella sede dell’Istao. Il Master, rivolto a giovani con laurea triennale in varie discipline e con ottima conoscenza della lingua inglese, mira a formare profili che abbiano una preparazione tecnica e manageriale attraverso un approccio pragmatico, interdisciplinare e interculturale, con l’obiettivo di accompagnare a una visione globale nella gestione dell’impresa.