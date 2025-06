Borsa di studio della ‘Fratres’ a tre alunni dell’Urbani

L’associazione ‘Fratres’ donatori di sangue di Montegiorgio ha consegnato a tre studenti meritevoli del polo scolastico Carlo Urbani, che raccoglie anche l’Istituto tefnico economico e del Liceo scientifico ‘Medi’ di Montegiorgio. Come oramai consuetudine anche quest’anno, sabato 31 maggio, si è svolto l’incontro tra la ‘Fratres’ donatori di sangue di Montegiorgio e gli alunni degli ultimi anni del Liceo e dell’Ite di Montegiorgio per ricordare i valori del dono e premiare anche l’impegno, lo studio e la perseveranza di tre giovani studenti. Il motivo è stato la consegna di tre borse di studio ad altrettanti alunni che si sono distinti per il merito durante lo scorso anno scolastico, ma anche la svolgere una campagna di sensibilizzazione verso le future generazioni che la ‘Fratres’ svolge con passione da anni. A rappresentare l’associazione il presidente Marrigo Marziali, insieme ai consiglieri Marco Vita, Domenico Buono, Giuseppe Follenti e Mariano Ferrini. Per l’Istituto scolastico erano presenti la Dirigente Laura D’Ignazi, la fiduciaria di plesso Vermiglia Concetti assieme ad alcuni insegnanti. Nell’occasione Marco Vita ha illustrato ai presenti i vari aspetti connessi alla scelta di diventare donatori. Ciò sottolineando la grande necessità per le varie attività sanitarie di sangue e di tutti gli emoderivati poiché purtroppo la scienza non è ancora in grado di sintetizzarli. "Mettersi a disposizione – spiega Vita - significa offrire un regalo umile e silenzioso che consente a tanti pazienti di continuare positivamente nel loro percorso di cura. È questa, in tutta Italia, la missione della Fratres". Subito dopo c’è stata la consegna delle borse di studio a Diego Panicciari, Federica Rinaldi e Alessio Romagnoli. In chiusura per i saluti hanno preso la parola la Dirigente Laura D’Ignazi e la docente Vermiglia Concetti.