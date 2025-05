Borsa di studio Lina Cinque Verducci assegnata a quattro classi

Il Teatro Ideale ospiterà domani alle 10,30 la nona edizione della Borsa di studio Lina Cinque Verducci, che premia i progetti scolastici sui temi della memoria e della storia dell’ex campo di prigionia di Servigliano, che dal 2022 è divenuto monumento nazionale. Borsa di studio intitolata a Lina Cinque Verducci, insegnante e fondatrice dell’associazione ‘Casa della Memoria’. Quest’anno i premi andranno a quattro classi dei plessi di Servigliano.

Le classi 3E e 3F della scuola media Vecchiotti, si sono cimentate con la tecnica della stampa 3D, realizzando la ricostruzione di alcune delle baracche che erano presenti nell’ex campo di prigionia nel periodo in cui era in uso. Il progetto è stato coordinato dai professori Andrea Bernabei e Federico Tordelli. Inoltre, ci saranno due menzioni speciali per gli alunni delle classi 4A e 3B della scuola elementare di Servigliano, che hanno realizzato rispettivamente: con la docente Maria Rita Frinconi un libro che sarà donato all’associazione ‘La Casa della Memoria’ per la futura realizzazione di una biblioteca della memoria per ragazzi; mentre con l’insegnante Adele Paoloni e del pittore Ciro Stajano, delle illustrazioni a tema memoria con la tecnica della serigrafia.

"La borsa di studio permette alla nostra associazione di rinsaldare il legame con il mondo della scuola – spiega Giordano Viozzi, presidente di Casa della Memoria -. Siamo contenti della qualità dei progetti e auspichiamo per il prossimo anno di allargare la borsa a tutto l’Istituto Comprensivo di Falerone".