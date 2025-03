Borse di studio da 150 euro

Il Comune annuncia un’importante opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2024/25. Grazie a fondi regionali sono disponibili borse di studio per supportare il percorso formativo dei giovani residenti. Per accedere al beneficio, gli studenti devono essere residenti a Porto San Giorgio alla data dell’avviso e appartenere a nuclei familiari con un Isee non superiore a 13.500 euro. È inoltre fondamentale essere regolarmente iscritti a una scuola secondaria di secondo grado (statale o paritaria) per l’anno scolastico 2024/25 e non aver richiesto analoghi contributi in altre regioni. Le domande possono essere presentate dagli studenti o dai genitori (per i minorenni) entro il 12 maggio, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune. La consegna può avvenire all’ufficio protocollo o tramite lo Sportello Telematico. Le borse di studio, erogate dal Ministero dell’Istruzione e del merito, avranno un importo unitario di 150 euro nella Regione Marche. In caso di richieste superiori ai fondi disponibili, si seguirà l’ordine crescente dell’Isee. Per chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Istruzione.