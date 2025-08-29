Botte e minacce alle ex: denunciato

Negli ultimi anni il fenomeno degli atti persecutori, noto anche come stalking, ha assunto un’importanza crescente nel panorama della sicurezza pubblica. Questo subdolo reato mina la serenità dei cittadini, colpendo in particolare le vittime che vivono nella costante paura e angoscia a causa delle condotte persecutorie dei loro aggressori. I carabinieri, consapevoli della gravità di questa problematica, hanno intensificato il loro impegno nella prevenzione e nella tutela delle vittime, attuando specifiche strategie operative e investendo nella formazione del personale per riconoscere e affrontare tempestivamente tali situazioni. La normativa punisce le condotte di chi, con comportamenti reiterati, crea ansia o paura nella vittima, compromettendo la sua serenità e qualità della vita. E’ in questo contesto che si inserisce la delicata indagine dei militari dell’Arma di Montegranaro che hanno denunciato un italiano di 30 anni del posto per maltrattamenti in famiglia.

La denuncia è scaturita dalla querela presentata da una ragazza che ha riferito di essere stata vittima, dal 2021 ad oggi, di reiterati comportamenti aggressivi, percosse e minacce da parte dell’ex convivente, nonostante la fine della loro relazione da circa dieci mesi. La giovane non aveva mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine né si era rivolta a strutture sanitarie, ma ha deciso di denunciare il suo calvario ai carabinieri dopo l’ennesimo episodio. Non è la prima volta infatti, che i carabinieri si trovano di fronte alla mancata denuncia a supposti riappacificamenti, ma ciò non vuol dire che la vittima non stia soffrendo. Spesso certi atteggiamenti sono dovuti alle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica, così che, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario, ovvero dell’esposizione della vittima alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti e condizionamenti. Così è stato per la ragazza di Montegranaro che, per ben quattro anni, ha dovuto subire i soprusi del suo compagno. Una volta, però, trovato il coraggio di parlane con i militari dell’Arma del posto, è stata informata l’autorità giudiziaria che ha attivato il protocollo previsto dal Codice Rosso, dando così una brusca accelerata alle indagini.

Fabio Castori