Botte e minacce, ex marito denunciato

Dopo la fine del loro rapporto coniugale ha iniziato a vessarla con violenze di ogni genere, sottoponendola in continuazione a comportamenti molesti e di aggressione fisica. Atti persecutori quotidiani sfociati in episodi di percosse e minacce di morte che hanno fatto finire nei guai un 50enne di Pedaso. I carabinieri del posto, infatti, hanno concluso ieri gli accertamenti avviati a seguito di una querela formale presentata da una donna di Pedaso che ha portato alla denuncia alla competente autorità giudiziaria dell’ex marito, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di atti persecutori. La vittima ha riferito che l’ex coniuge, nonostante non viva più con lei, ha iniziato a vessarla con violenze di natura psicologica a partire dal mese di giugno, sottoponendola quotidianamente a comportamenti molesti e aggressivi, inclusi episodi di aggressione fisica. Questi atti persecutori sono sfociati in episodi di percosse e minacce di morte, mai precedentemente denunciati, culminando con la richiesta di intervento da parte dei militari dell’Arma presso il domicilio della donna. Intervento che è stato tempestivo e che probabilmente ha evitato conseguenze peggiori per la vittima. La denuncia di atti persecutori rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza domestica e psicologica. I carabinieri di Pedaso, agendo in tempi brevi, hanno attivato il codice rosso in risposta a questa segnalazione e stanno collaborando attivamente con l’autorità giudiziaria per condurre indagini approfondite sul caso. Rendere noti questi episodi alle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la tutela delle vittime e prevenire situazioni ancora più gravi, che a volte sfociano anche in tragedia. I militari dell’Arma invitano tutti i cittadini ad essere vigili e a segnalare tempestivamente qualsiasi forma di abuso o violenza. Chiunque volesse saperne di più, può consultare i consigli utili pubblicati sul seguente link http:www.carabinieri.itInternetImageStoreMagazinesCodiceRossoMaltrattamentiindex.html

Fabio Castori