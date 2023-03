Fermo, botte e minacce a ex compagne e mogli: due uomini denunciati

Violenza sulle donne

Fermo, 14 marzo 2023 – Due uomini denunciati e tre procedure di codice rosso attivate dai carabinieri nel Fermano. Vittime tre donne, ex mogli o compagne. Nel primo caso i militari dell'Arma di Pedaso, dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una donna di Macerata, hanno avviato specifici accertamenti identificando e denunciando per maltrattamenti un uomo della provincia di Ascoli, pregiudicato. Da diversi mesi maltrattava e vessava anche psicologicamente la donna, arrivando a picchiarla. Attivato anche il ‘codice rosso’.

A Montegranaro i carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti un giovane che da mesi assumeva comportamenti aggressivi e molesti nei confronti della compagna, culminati in un’aggressione fisica che richiedeva l’intervento dei militari dell’Arma e dei sanitari del 118 che hanno portato la donna al Pronto soccorso.

E’ stata dimessa con una prognosi di sette giorni per i traumi subiti nell’aggressione. Anche in questo caso è stato attivato con urgenza il ‘codice rosso’. A Fermo, invece, i carabinieri hanno indagato a seguito di denuncia presentata da una residente, individuando e denunciando per minaccia, lesioni e violenza privata un uomo, ex marito della vittima.

L’umo, dopo aver accompagnato la figlia minore a casa dell’ex moglie, per futili motivi ha aggredito la donna nell’androne condominiale stringendole il collo, minacciandola di percosse. La vittima è riuscita a divincolarsi richiedendo l’intervento dei carabinieri che l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118 e attivato anche in questo caso il ‘codice rosso’.