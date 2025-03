Botte sugli spalti della partita di calcetto

Quando lo sport incontrala violenza perdono tutti e non ci sono giustificazioni. Per questo è grande l’amarezza alla società Le due Palme di Marina Palmense per l’episodio che si è verificato venerdì scorso, durante una partita del campionato di calcio a 5, con la squadra locale che si misurava con Csi Montefiore. L’incontro stava questi per finire quando i toni si sono alzati, il clima si è fatto subito caldo, è volata qualche parola di troppo ma per un po’ tutto è rimasto sotto controllo. All’improvviso uno dei dirigenti accompagnatori della squadra ospite si è scagliato contro uno spettatore che cercava di sedare le liti, colpendolo in testa con un forte pugno e mandandolo a sbattere contro il muro. Una situazione del tutto spiacevole che ha costretto il giovane, il figlio del vicesindaco Mauro Torresi, a ricorrere alle cure dei sanitari presenti che hanno ritenuto opportuno un controllo in pronto soccorso. Per lui per fortuna solo un grande spavento e un ematoma, per il dirigente l’arbitro ha valutato la squalifica fino al prossimo 30 giugno, proprio per la gravità del fatto. La società di Marina Palmense fa sapere di non voler assolutamente polemizzare, la squadra di Montefiore si è dissociata subito da quanto accaduto e la decisione dell’arbitro ha riconosciuto in pieno i fatti: "Quello che ci piacerebbe che emergesse è che non si può mai e per nessun motivo oltrepassare così i limiti, ricorrere alla violenza senza alcun motivo, in un contesto prezioso come quello di un momento di sport e di amicizia. Non c’è nessuna giustificazione e siamo rimasti tutti profondamente scossi. Speriamo davvero che serva da monito per il futuro e riporti tutti al giusto significato dello sport e del calcio, nell’incontro, nel rispetto di tutti e delle regole".