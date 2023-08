Botte tra stranieri a Porto Sant'Elpidio: scontri a Piazza Garibaldi

È una segnalazione continua, ormai, da parte di chi frequenta piazza Garibaldi: gli episodi di zuffe e scontri tra extracomunitari continuano a ripetersi con una certa assiduità, creando sconcerto e uno scarso senso di tutela nei cittadini che si trovano ad assistere a certe scene. "È accaduto di nuovo – riferiscono alcuni elpidiensi che nella piazza principale ci stanno spesso, a qualsiasi ora del giorno e sono le antenne di quello che succede –, qualche giorno fa, sempre il solito gruppetto di ragazzi stranieri ha di nuovo dato spettacolo. Hanno litigato per l’ennesima volta e hanno cominciato a darsele di santa ragione in pieno centro". Gli stessi si erano resi protagonisti di una rissa in cui erano comparsi anche coltelli e uno dei litiganti era finito al Pronto soccorso per aver riportato, durante la colluttazione, un lieve taglio al volto. E ancora prima, era capitato che se le erano date di santa ragione a colpi di bottigliate sulla testa. In alcuni casi, non sono mancati comportamenti intemperanti dovuti all’accesso di alcol. Solitamente, questi episodi sono circoscritti alla cerchia di connazionali, "ma trovarsi davanti a queste scene è decisamente sconfortante".