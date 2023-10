Bracalente a Calcinari a Sant'Elpidio a Mare: "Uguali entrate per gli stessi servizi"

Aumenti dei passi carrabili e dell’imposta sulla pubblicità (rientrano nel Canone unico patrimoniale): la spiegazione dell’assessore al bilancio, Claudia Bracalente, è di tutt’altro tenore rispetto a quella del capogruppo di Fd’I, Gionata Calcinari. D’obbligo il preambolo della Bracalente sulla situazione economica generale e sugli aumenti Istat "che hanno determinato un incremento dei contratti di appalto e delle spese per le utenze. Forse Calcinari vive in una teca di cristallo e non si rende conto che il Comune per garantire gli stessi servizi, ha bisogno di mantenere le stesse entrate". Una parte di queste, tra l’altro, "sono passate dal Comune alla Provincia, come quella per l’occupazione del suolo pubblico su strade provinciali ed extraurbane e un decreto legge ha stabilito che i Comuni devono provvedere al recupero di questi introiti. Noi ci siamo semplicemente allineati alle tariffe dei canoni di occupazioni di suolo pubblico degli altri Comuni considerato che, fino allo scorso anno, le nostre erano tra le più basse, invariate dal 1993". Altra puntualizzazione: "L’aumento più importante ha riguardato strade di 2° e 3° categoria che, sulla carta, sono prive di servizi ma oggi sono pressoché equiparabili a quelle di 1° categoria". Il 25% in più sulla pubblicità? "I cittadini elpidiensi sono parzialmente interessati dall’aumento, in quanto si tratta di un’imposta che viene pagata anche dai non residenti che fanno pubblicità nel nostro Comune". I ritocchi alle rette della casa di riposo e del nido sono adeguamenti Istat e "sulla Tari, il Comune non ha aumentato la tariffa accollandosi l’aumento Istat pari a circa 200mila euro". Infine, la polemica sulla giunta guidata da Fi "è priva di fondamento. Né io né il sindaco abbiamo mai avuto una tessera di quel partito".

m. c.