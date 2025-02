Braccialetti elettronici per le persone fragili che vivono sole

Braccialetti elettronici per seguire le persone che vivono sole e da cui poter chiedere aiuto per qualsiasi evenienza. Questa è solo una parte del progetto ‘Serenity. Sibillini Sicuri’ presentato ieri nella sala consiliare di Amandola dall’Amministrazione in collaborazione con l’impresa sociale ‘Azzurra’ di Porto San Giorgio. Ad annuncialo il sindaco Adolfo Marinangeli, insieme all’assessore Maria Rita Grazioli ed Elisa Marinozzi, oltre ovviamente a Daniele Chiarini dell’impresa sociale ‘Azzurra’ vincitrice di un bando ministeriale dal valore complessivo di 1.600.000 euro a fondo perduto che permetterà di attivare il progetto ‘Serenity’ nei comuni del bando borghi. In totale saranno attivati per i comuni 42 braccialetti elettronici di cui 22 destinati al comune di Amandola. "Si tratta di un progetto socio sanitario dedicato alla persona – spiega Marinangeli – che verrà attivata in questa area in crescita grazie alle tante iniziative che sono state attivate e si stanno attivando in questi anni. Posso dire che i primi positivi effetti dell’apertura del nuovo ospedale dei Sibillini, si stanno già notando. Ma ci sono tante altre novità. Oggi pomeriggio infatti, sarà inaugurata in piazza Risorgimento una nuova biblioteca dedicata a bambini e giovani gestita da un gruppo di pedagogisti". "Un servizio importante commentano Grazioli e Marinozzi – che porta l’assistenza socio sanitaria fuori dall’ospedale, garantendo alle persone che vivono sole anche autonome assistenza costante". "I braccialetti hanno un sistema di geo localizzazione – spiega Daniele Chiarini – e possiede un pulsante che basta schiacciare per poter parlare con un operatore, per chiedere aiuto e altre evenienze, ma anche se una persona necessità semplicemente di una conversazione per scacciare la solitudine. Il braccialetto offre una lettura di parametri fisici che vengono costantemente monitorati, segnala una caduta e le persone vengono ascoltate periodicamente dagli operatori. Il progetto è già partito, al momento saranno istallati su richiesta 42 braccialetti, ma l’idea è di espandere il servizio anche in altri comuni contiamo di arrivare a 150 nei prossimi 3 anni". La fornitura del bracciale sarà gratuita, il servizio avrà invece un costo di gestione mensile.

Alessio Carassai