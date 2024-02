Brosway al fianco dell’Unicef: “Ecco i braccialetti della solidarietà”

Fermo, 2 febbraio 2024 – Nel segno dell’amore e del sostegno ai bambini che vivono nelle parti svantaggiate del mondo, si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione fra Unicef Italia e Brosway azienda con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, l’obiettivo finanziare progetti per contrastare il fenomeno della malnutrizione minorile nel mondo.

Il progetto è stato presentato ieri mattina all’hotel San Paolo di Piane di Montegiorgio, presenti Lanfranco Beleggia Presidente della Bros Manifatture; Beatrice Beleggia, dirigente del gruppo Bros; Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia in collegamento streaming; Mirella Mazzarini, presidente Marche dell’Unicef Italia, Marina Vita, presidente Unicef Fermo, oltre al sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi e all’assessora di Montegiorgio Michela vita.

Il progetto ricalca quello varato con successo tre anni fa: la Brosway ha realizzato due braccialetti in edizioni limitata per un totale di 1.000 pezzi, che sono stati donati all’Unicef Italia. Questi braccialetti sono stati già messi in vendita, magari come dono di San Valentino sul portale ufficiale dell’Unicef come dono solidale, l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto all’Unicef Italia per contrastare la malnutrizione minorile sul pianeta.

"Ci sono tante situazioni critiche nel mondo che vedono coinvolti i bambini – dichiara Mirella Mazzarini – in Ucraina e Gaza sono state distrutte il 70% delle scuole, ci sono zone del mondo dove la siccità ha distrutto le coltivazioni e vivono in stato di povertà assoluta. Una tempesta perfetta. Attraverso un gesto di amore possiamo fare tanto per alleviare queste situazioni".

"Una società non può dirsi civile se c’è fame nel mondo – dichiara Lanfranco Beleggia -. Fino ad ora chi è andato in Africa è per accedere alle risorse naturali, c’è bisogno di un cambio di mentalità, dobbiamo creare cultura in questi paesi, aiutarli a crescere a diventare autonomi, se otteniamo questo saranno loro stessi a contrastare la fame". L’iniziativa sia per l’aspetto sociale che svolge, ma soprattutto perché indirizzato ai bambini, ha raccolto unanime entusiasmo fra le parti. "Sono orgogliosa da montegiorgese – dichiara Marina Vita - di aver legato l’Unicef alla Brosway, al nostro piccolo paese per un progetto che non è solo uno spot ma sta andando avanti da tre anni". "Non è facile orientarsi su un tema delicato come quello della malnutrizione minorile – legarci ad un brand così importante per noi è importante. Un bambino malnutrito, oltre alle sofferenze fisiche che sopporta, non piange, non gioca, non vive una vita da bambino. Questa è un alleanza del bene".