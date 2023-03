Bragagnolo: Rivafiorita, merita un futuro

"È ora di metterci le mani una volta per tutte, altrimenti resta lì in abbandono e non lo merita per quello che ha rappresentato e per ciò che potrebbe ancora rappresentare". Il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, richiama l’attenzione su una struttura che gli sta particolarmente a cuore, vale a dire la villa degli Oleandri, alias Rivafiorita, che, se non fosse per il ’museo del mare’ che ospita al pianterreno giacerebbe del tutto negletta. Nobildonna decaduta, testimonianza storica del periodo d’oro del turismo di Porto San Giorgio quando insieme al parco costituiva il ’Dancing night Rivafiorita’ uno dei locali più ricercati dell’intera riviera Adriatica. I più rinomati cantanti dell’epoca , eravamo negli anni ‘60, facevano a gara per potervisi esibire: da Mina a Celentano, da Milva alla Vanoni, da Sergio Endrigo a Nicola Arigliano, da Jonny Dorelli a Tony Renis, solo per citarne alcuni. Dunque, a parte il museo del mare la famosa villa è vuota ed inutilizzata, condannata al degrado insieme al suo parco. Eppure è una struttura molto bella e fascinosa.

Secondo Bragagnolo, l’Amministrazione dovrebbe fare di tutto per trovare fondi da investire nella riqualificazione della sua villa d’eccellenza: "E se reperirli fosse molto difficile e necessitasse troppo tempo, l’alternativa per il recupero di quel prezioso immobile potrebbe essere l’indizione di un bando per darlo in concessione con l’impegno di investirvi e, magari, svolgervi iniziative culturali. E la concessione deve avere una durata pluriennale per fare ammortizzare le spese".

Il consigliere civico sostiene che vi sono imprenditori che puntano sulla crescita della città, per cui si dice fiducioso possa esservi chi porrà la sua attenzione sulla rinascita di Rivafiorita. Consapevole dell’indegno abbandono in cui versa l’immobile, un paio di anni fa la precedente Amministrazione emanò un avviso pubblico per affidare in concessione il primo e secondo piano per lo svolgimento di attività culturali e didattiche in genere con l’obbligo di riqualificazione degli ambienti e di custodia e manutenzione del parco. Arrivò una sola adesione che fu respinta per carenza di documentazione. Il Comune comunicò che avrebbe ripetuto l’avviso. Da allora però non se n’è saputo più nulla: "Ma – sottolinea Bragagnolo – Rivafiorita non può restare in quelle condizioni all’infinito, per cui sollecito l’Amministrazione a trovare quanto prima una soluzione, su cui mi risulta stia già lavorando l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti".

Silvio Sebastiani