Bretella a Sant'Elpidio a Mare: il Pd sostiene l'amministrazione

Sulla bretella tra Civitanova Marche e Sant’Elpidio a Mare (di cui beneficerà, di riflesso, anche Porto Sant’Elpidio), il Pd elpidiense ribadisce di essere "d’accordo con le posizioni del sindaco Alessio Pignotti: non è pensabile che la Regione pensi ad ‘accontentare’ gli altri due Comuni, mentre per la nostra città, che è la più interessata dall’intervento, siamo ancora alle rassicurazioni verbali su possibili modifiche del tracciato, senza alcunché di certo", afferma Fabiano Alessandrini all’indomani dell’ennesimo incontro sull’argomento, tenutosi a Civitanova. "Rimarchiamo l’atteggiamento scorretto della Regione – insiste – e chiediamo al sindaco di continuare su questa linea. Su una questione così importante e strategica per il nostro territorio, il Pd approva e supporta la posizione dell’amministrazione".

D’altro canto, non è la prima volta che il Pd tocca l’argomento ‘bretella’, avendo fatto una interrogazione in merito, chiedendo che se ne parlasse in consiglio visto il mancato coinvolgimento della minoranza su una questione che, invece, non deve avere colori. "Ribadiamo la scorrettezza della Regione che deve venire a spiegare ai cittadini quello che sta facendo e progettare di fare. Ricordo che, per questa bretella, il progetto della giunta Ceriscioli prevedeva un tracciato di fianco all’A14, lontano dal centro abitato. L’hanno cambiato perché ritenuto troppo oneroso, spostandolo in pieno centro abitato, a Bivio Cascinare, prospettando una situazione disastrosa".

m. c.