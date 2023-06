Bretella con Civitanova, minoranza all’attacco

Sulla bretella Civitanova- Sant’Elpidio a Mare "ci troviamo dinanzi a una situazione surreale" afferma il gruppo di minoranza Pd-Noi insieme, alla luce delle ultime novità trapelate dopo il recente incontro che l’amministrazione ha avuto con progettisti e amministratori regionali. "Ancora una volta – stigmatizzano i consiglieri Pd – qualcosa si muove a colpi di interrogazioni del Pd. Succede per la bretella, così come è successo per la scuola Bacci". Entrando nel merito della questione "Noi siamo rimasti all’incontro che Alessio Terrenzi e Alessio Pignotti hanno avuto a Civitanova, prima delle elezioni, per visionare il progetto. Di altro non siamo mai stati messi al corrente". "Per cercare di saperne di più abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per avere il progetto della Regione e gli elaborati progettuali proposti dal Comune in alternativa al tracciato individuato dalla Regione ma, trascorse due settimane, non abbiamo avuto alcun riscontro, così abbiamo presentato un’interrogazione consiliare" fanno sapere, denunciando "il perdurare di un comportamento scorretto e da parte di questa amministrazione. La domanda che ci facciamo e che rivolgiamo agli amministratori è: perché tanta reticenza? Perché non ne volete parlare? Se effettivamente la bretella è impattante per la popolazione di Bivio Cascinare, perché non dovremmo stare dalla stessa parte e fare causa comune?". Marisa Colibazzi