Bretella, confronto tra Comune e Regione

Proseguono gli incontri tra amministrazione comunale e Regione intorno alla bretella di collegamento tra lo svincolo per l’A14 della Statale 77 Val di Chienti col territorio elpidiense, in località Bivio Cascinare. Sono diverse le ipotesi al vaglio per il progetto della nuova infrastruttura, per le quali va tenuto conto dei vincoli idrogeologici del Chienti e dell’Ete Morto (vista la facilità di esondazione di quest’ultimo) e dei dati e studi in loco raccolti dalla Regione nel corso degli anni. "Stiamo seguendo da vicino la progettazione di questa grande e indispensabile opera - dice il sindaco Alessio Pignotti - facendoci portavoce presso la Regione degli interessi delle imprese di Bivio Cascinare, che abbiamo incontrato in un tavolo convocato ad hoc, oltre che delle strategie di sviluppo urbanistico che abbiamo in mente per la frazione". L’assessore regionale, Francesco Baldelli, ha confermato che l’opera si farà, che le risorse sono già state stanziate e a breve sarà convocato un incontro con i Comuni interessati per decidere quale progetto sarà portato avanti per un’opera tanto strategica per il territorio. "Siamo ancora nella fase della fattibilità – precisa Pignotti - e quando avremo il progetto, chiederemo alla Regione di condividerlo soprattutto con i residenti e le imprese della zona del nostro territorio direttamente interessata".