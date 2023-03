Bretella dal casello all’entroterra "Due milioni e mezzo dalla Regione"

Si è concluso l’iter per la progettazione del ponte cdi collegamento tra il casello autostradale di Porto Sant’Elpidio e il versante fermano del lungo Tenna. "Una progettazione resa possibile grazie ai finanziamenti della legge regionale 13, approvata nell’estate 2021, di cui sono stato promotore – dichiara il consigliere regionale Andrea Putzu con la soddisfazione del caso – e che prevedono uno stanziamento di circa 2,5milioni di euro per la realizzazione di questa bretella di collegamento". Putzu ha appreso dall’assessore regionale Francesco Baldelli del passo in avanti fatto "per una infrastruttura assolutamente strategica per il nostro territorio, che ci farà centrare un duplice obiettivo: snellire il traffico sulla SS16 e migliorare le vie di comunicazione in questa parte del territorio". Fin da quando è stato realizzato il casello sull’A14, (ormai 15 anni fa) si era posto il problema di come migliorare il collegamento con il versante fermano del Tenna e con la zona industriale di San Marco alle Paludi, attraverso un ponte: un intervento che, inizialmente, sembrava potesse rientrare tra le opere compensative per la realizzazione della terza corsia da Porto Sant’Elpidio verso sud, da parte di Società Autostrade. Tramontata quell’ipotesi, il finanziamento è stato trovato per altre vie dalla Regione e, adesso che il progetto c’è, il consigliere Putzu si è già preso l’impegno di organizzare, prossimamente, un incontro tra la Regione e i Comuni direttamente interessati di Porto Sant’Elpidio e Fermo, per illustrarlo nei dettagli "e creare le migliori condizioni affinché l’opera venga realizzata in tempi rapidi".

La futura infrastruttura sarà un utile collegamento per la zona all’estremo sud della città, al confine con i Comuni vicini e farà il paio con l’altro collegamento (anche questo finanziato) previsto dalla parte opposta del territorio elpidiense, all’estremo nord della città, "il progetto della strada di collegamento che dal casello autostradale di Civitanova Marche collegherà, attraverso un ponte sul Chienti, la zona nord di Porto Sant’Elpidio e la frazione di Bivio Cascinare di Sant’Elpidio a Mare. Due opere che rappresentano un ulteriore tassello degli investimenti che il governo della Regione Marche sta mettendo in campo per il fermano – conclude Putzu – grazie all’interessamento del presidente Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale Baldelli che stanno puntando molto sul nostro territorio".

Marisa Colibazzi