Bretella e scuola, torna la polemica

Due frazioni in fibrillazione su due problematiche diverse ma di identica, fondamentale rilevanza hanno convocato per stasera, due distinte assemblee per affrontare questioni cogenti: a Bivio Cascinare (casetta di legno, ore 21,15) il comitato ‘Una bretella per chi’ ha chiamato a raccolta residenti e invitato i politici, per parlare del contestato progetto della bretella sul Chienti; a Casette d’Ete, (salone parrocchiale, ore 21) i genitori della scuola dell’infanzia, hanno convocato un incontro con la cittadinanza sul trasferimento (sotto Natale) della materna nella primaria ‘Della Valle’. E in entrambe le assemblee, quasi sicuramente sarà riferito dell’incontro che comitato di cittadini e dirigente scolastica hanno avuto ieri con la Commissaria Straordinaria sulle due spinose questioni. Sul fronte politico, è il Pd che interviene sulla scuola d’infanzia di Casette, chiedendo "al Commissario Prefettizio di trovare una soluzione con la parrocchia per arrivare almeno a fine anno scolastico e lasciare alla nuova amministrazione, tempo e modo di decidere per il meglio. E comunque, questa soluzione porterà a due scuole monche".

Tanti gli interrogativi del Pd sul precipitoso trasloco della scuola d’infanzia, partendo dal contratto d’affitto stipulato dall’amministrazione Terrenzi con la parrocchia e dalle "proteste dell’allora consigliere di opposizione, Roberto Greci sull’opportunità di lasciare la scuola in quei locali. Se la struttura non era a norma, perché nel 2023 si è proceduto al rinnovo (peraltro con scadenza a dicembre) senza pretendere l’esecuzione dei lavori necessari? E apprendiamo che il canone di affitto non è stato mai pagato alla parrocchia. Una vergogna". Per il Pd è evidente che "l’amministrazione Pignotti-Greci intendeva lasciare la struttura. Chiediamo all’ex ‘barricadero’ Greci: cos’è cambiato una volta diventato vice sindaco (delega servizi sociali e scuola) rispetto a quando era in minoranza? Se questo era il ‘progetto’, perché questa assoluta omertà verso parrocchia, direzione scolastica, cittadini di Casette d’Ete? E perché non c’è una delibera presa per tempo che prevedesse modalità di trasferimento, ipotesi di sistemazione delle scuole ed eventuale ampliamento? Non dicano che è ‘colpa del Commissariamento’ perché non ci si risolve a fare una operazione simile in prossimità della scadenza del contratto. Aspettiamo i chiarimenti dovuti degli ex amministratori Pignotti e Greci".

Marisa Colibazzi