Bretella, ecco i sondaggi geologici nella zona

di Marisa Colibazzi

Nei giorni scorsi, sono stati effettuati i sondaggi geologici in zona Bivio Cascinare, propedeutici alla realizzazione della bretella di collegamento tra la superstrada 77 Val di Chienti e il casello dell’A14 di Civitanova e, attraverso un ponte sul fiume Chienti, provinciale Fratte, a Sant’Elpidio a Mare. Una bretella tanto attesa, quanto oggetto di vivaci discussioni circa il tracciato che dovrà seguire, considerato che le soluzioni proposte dai progettisti della Regione non trovano unanimi consensi sul versante elpidiense tant’è vero che gli amministratori comunali stanno contrattando affinché vengano calate nel progetto modifiche che renderebbero l’infrastruttura funzionale e, soprattutto, meno invasiva per la frazione di Bivio Cascinare. E sembra che ci siano buone possibilità che le ulteriori proposte migliorative del tracciato avanzate di recente dal Comune possano essere recepite, anche se residenti e amministratori non intendono mollare la presa finché non vedono le proposte calate nero su bianco nel progetto.

In pratica, anziché prevedere un collegamento che arrivi all’attuale incrocio semaforizzato sulla Fratte, a Bivio Cascinare, dirottando l’enorme mole di traffico in pieno centro abitato compromettendo e stravolgendone la vivibilità, la nuova proposta prevede che venga realizzata una strada ex novo che arrivi nei pressi del campetto sportivo e da lì, attraverso una rotatoria, si ricongiunga (in direzione mare) alla provinciale Fratte all’altezza della stazione di carburante seguendo un tracciato peraltro già previsto nel Prg; mentre deviando verso monte, che si ricolleghi alla zona dei campi di padel e da lì, sfoci sull’altro versante della provinciale Fratte, in direzione Casette.

In questo modo, sarebbe del tutto bypassato il centro abitato e la nuova strada diventerebbe una sorta di circonvallazione rendendo più agevoli gli spostamenti di auto e mezzi pesanti in entrambe le direzioni: per raggiungere la superstrada e il casello autostradale civitanovese dalla sponda fermana del Chienti e, viceversa, per raggiungere Sant’Elpidio a Mare o Porto Sant’Elpidio dalla sponda maceratese. Intorno a questa proposta è in corso il confronto tra Comune e Regione che, per di più, non dovranno più preoccuparsi di far sì che il tracciato della bretella interessi il piccolo ponte Squadroni, sull’Ete Morto in quanto il Comune ha ottenuto un finanziamento di oltre 1 milione di euro per farne uno nuovo.