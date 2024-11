Bretella, il comitato: "Presi in giro"

Va per le spicce il comitato ‘Una bretella per chi’ nel fare il resoconto dell’incontro finalmente avuto con la Regione per parlare della bretella tra Civitanova e Bivio Cascinare: "E’ stata una vera e propria presa in giro". E sparano alzo zero verso la Regione, delusi e irritati per non aver potuto interloquire né col presidente della Regione, né con l’assessore Baldelli, né altri assessori e per la presenza di un consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio "di cui non abbiamo compreso la necessità, se non fare da garante per gli interessi del suo territorio che non è toccato dalla bretella". Eppure i delegati del Comitato erano andati ad Ancona fiduciosi di trovare delle aperture per le loro istanze "avendo ascoltato con attenzione le parole della consigliera regionale Jessica Marcozzi nella seduta del 15 ottobre, in cui spiegava che, nella definizione dell’opera si erano persi mesi per andare incontro alle richieste avanzate dal nostro comitato".

Invece, nulla di fatto. "Ci siamo ritrovati a discutere solo con il tecnico regionale incaricato, con la Marcozzi, in pratica gli stessi cui avevamo già espresso le nostre perplessità 11 mesi fa". C’è l’amarezza nel constatare che "il progetto ufficiale che ci è stato presentato è esattamente lo stesso mostratoci quasi un anno fa, senza alcuna miglioria, se non quelle già presenti allora, frutto delle giuste osservazioni dell’ex sindaco Alessio Pignotti" .

Insomma, a distanza di un anno, durante il quale il comitato era stato invitato a pazientare e lasciar lavorare i tecnici, attendendo di essere convocati in Regione e organizzare un’assemblea pubblica "non è successo nulla e il tracciato della bretella è rimasto lo stesso. Parlano di progetto condiviso con i principali portatori d’interesse del territorio. A quanto ci risulta, sono una decina scarsa di imprenditori della zona alcuni – è l’affondo – con tessera di partito. Evidentemente, non lo sono i cittadini di Bivio Cascinare visto che nessuno ha avvertito l’esigenza di organizzare un incontro pubblico per informare il territorio dove sorgerà un’opera di 50milioni di euro".

Così, il comitato ‘Una bretella per chi’ ci ha pensato da solo a convocare un’assemblea pubblica aperta a cittadini, istituzioni, associazioni, partiti per comunicare le informazioni raccolte in un anno e dare voce alla gente. "A un anno esatto dalla nascita del comitato civico UnaBretellaPerChi – scrivono – ci troviamo nuovamente costretti a proclamare noi un’assemblea pubblica, aperta a tutti per mettere a disposizione le informazioni raccolte in questi 12 mesi e dare voce ai cittadini di questo territorio". L’appuntamento è per il 22 novembre, ore 21,15, alla casetta di legno di Bivio Cascinare.

Marisa Colibazzi