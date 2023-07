Bretella sul Chienti, il Consiglio si accende

Progetto per la bretella tra Civitanova Marche e Sant’Elpidio a Mare (Bivio Cascinare) con annesso ponte sul Chienti: a che punto siamo? E soprattutto, la bretella ‘atterra’ sì o no nel centro abitato di Bivio Cascinare, con tutti i disagi che ne derivano in termini di incremento del traffico? Se ne è parlato in consiglio comunale in risposta ad una interrogazione del gruppo Pd – Noi insieme. "Da quanto emerso in Regione, nell’incontro avuto con tecnici e consiglieri regionali, il percorso andrebbe dal ponte (viadotto) sul Chienti fino a Bivio ma anziché far arrivare la bretella fino all’altezza della stazione di carburante (e dunque un pieno centro abitato) come era nella prima ipotesi, anche su nostra proposta è stata prevista una deviazione a ‘T’ con una seconda parte del tracciato. In pratica, arrivati all’abitato, svoltando a sinistra si procede su una strada parallela alla provinciale che corre dietro le case, mentre svoltando a destra (in direzione Casette) faranno una bretella che bypassa l’abitato" la spiegazione fornita dal sindaco, Alessio Pignotti. Non è ancora ben chiaro se, in questo progetto, rientra il piccolo ponte Squadroni, sull’Ete Morto, quello dove, in caso di piena e di alberi trascinati dall’acqua, si crea una sorta di imbuto che provoca allagamenti e mette in pericolo la stessa stabilità del ponte. "Abbiamo detto loro chiaramente che noi abbiamo a cuore una soluzione che tenga conto anche questa criticità. E siccome è interesse di tutti portare a casa l’opera, con i rappresentanti regionali ci siamo lasciati con l’impegno di ritrovarci, per capire quale può essere la soluzione migliore anche su questo punto".

"La nostra interrogazione serviva per conoscere il progetto proposto dalla Regione e quali sono le modifiche predisposti dall’amministrazione - aveva chiarito Fabiano Alessandrini – l’impatto della nuova bretella su Bivio Cascinare perché gli effetti che teme il sindaco, li temiamo tutti in quanto si prospettano pesanti. Chiediamo di tenerci informati sull’evolversi della vicenda, se possiamo essere utili e che sia coinvolta la popolazione residente".

Marisa Colibazzi