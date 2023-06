Bretella, un coro di no al tracciato

Ferma restando la soddisfazione per l’annunciata realizzazione di una bretella che dovrà collegare la provinciale Val di Chienti (all’altezza di Civitanova Marche e del casello autostradale) con il territorio di Sant’Elpidio a Mare, attraverso un ponte sul Chienti, sono ancora diverse le criticità sollevate dai residenti di Bivio Cascinare e di cui si sono fatti portavoce gli amministratori locali in un recente incontro con i tecnici regionali. Il nodo del contendere, a quanto risulta, è rappresentato dal fatto che la bretella, scavalcando il fiume, ‘atterrerebbe’ a Bivio Cascinare, praticamente in pieno centro abitato, per poi conflurie sulla provinciale Fratte: una ipotesi per niente condivisa dai residenti che vedrebbero la piccola, tranquilla frazione, invasa dal traffico pesante proveniente dal maceratese e dall’autostrada, che si riverserebbe sulla viabilità locale, creando un impatto non indifferente. Di qui, la richiesta di rivedere la parte finale del tracciato, optando per soluzioni meno invasive. Il progetto è ancora in corso d’opera e sembra ci siano possibilità di apportare delle modifiche, ma tutto sembra condizionato dai costi che queste variazioni comporterebbero e dalla tempistica che potrebbe subire degli allungamenti mentre la Regione intende proseguire il più celermente possibile per mettere il proprio suggello su una infrastruttura di cui si parla da anni e anni e ostentare questo ‘cameo’ alle prossime elezioni regionali. Nel corso dell’incontro tra Regione e Comune, è stato affrontato anche il discorso del piccolo ponte Squadroni, sull’Ete Morto (in territorio di Bivio Cascinare) quello la cui unica, modesta arcata, ad ogni piena, finisce per otturarsi con ramaglie e tronchi provenienti da monte, creando fenomeni di erosione dell’argine e situazioni di pericolo in termini di esondazione e di stabilità del ponte stesso. Scontato da parte degli amministratori, ribadire ai tecnici regionali che, poiché subito dopo l’estate, saranno avviati i lavori per realizzare il nuovo ponte ad un’unica campata sull’Ete Morto, a Casette d’Ete, l’occasione della bretella potrebbe essere colta per risolvere anche il problema del ponte Squadroni. Poiché la minoranza ha annunciato una interrogazione per conoscere lo stato dell’arte dell’intera operazione, è probabile che venga convocata una commissione consiliare comunale per fornire aggiornamenti sulla questione.

Marisa Colibazzi