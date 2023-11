Brignocchi: "Ma un amministratore non può dire ’basta’"

All’assessore che ha alzato un po’ i toni della discussione relativa alla sorte delle tamerici replica con una lettera aperta all’assessore Senzacqua l’ex sindaco Claudio Brignocci: "Vedi, caro assessore, non puoi dire ’Basta!’ e alzare la voce. Devi capire che sei lì ad amministrare non per conto tuo ma per conto nostro cioè di noi cittadini, compreso me che non ti ho votato. Sei lì per delega e quindi devi accettare di ascoltare, prendere nota, ricevere critiche anche se le ritieni immotivate e farti carico dei problemi che hai davanti senza andare sempre al passato". Quindi gli dice di comprendere che le tamerici sono una ’bellezza d’insieme’, cioè valgono non in quanto singola pianta, ma come insieme complessivo e appartengono alla bellezza naturalistica e paesaggistica del luogo". Con riferimento poi alle dichiarazioni dell’assessore Senzacqua che le tamerici verranno spostate e riposizionale e passeranno da 58 a 80 gli domanda: "Che motivo c’è di spostare tutte le piante di pochi metri, con il rischio che esemplari di così grande fusto possano subire danni ingenti ed irreversibili? Ma soprattutto, ci dite per l’ennesima volta cosa intendete fare". Brignocchi inoltre fa presente nel computo metrico allegato al progetto esecutivo è prevista una spesa di 13.154,75 euro per il "trapianto delle piante esistenti e ricollocazione in altro sito, ma solamente per 25 esemplari e non per tutte le 58 tamerici: "La prego – conclude – a questa amministrazione è ora di dire ’basta’ la nostra città non merita simili comportamenti da parte dei suoi amministratori per delega".