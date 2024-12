Brillano le stelle dello sport. I riconoscimenti del Coni per atleti, dirigenti e società

La ‘Festa dello Sport’ del Coni, per l’assegnazione dei riconoscimenti agli atleti della provincia di Fermo, è diventata ormai un appuntamento tradizionale. L’edizione 2024, voluta e organizzata dal Coni provinciale Fermo e comitato regionale Marche, si è svolta lunedì pomeriggio presso la Chiesa di San Filippo, a Fermo. A rappresentare il Coni, il presidente regionale Fabio Luna e la delegata provinciale Cristina Marinelli che, alla presenza della dottoressa Alessandra De Notaristefani vicaria del prefetto Edoardo D’Alascio, dopo l’esecuzione dell’Inno d’Italia, ha aperto la kermesse insieme all’ assessore allo sport del comune di Fermo Alberto Scarfini. Premi Coni- delegazione provinciale ovvero diplomi al merito sportivo per: Giada Ascione- Pugilato; Sara Boutimah- Futsal; Petrea Denis Cosmin- Pugilato; Manuele Marinozzi- campione italiano Danze Internazionali standard senior II; Luca Marziali- Pallanuoto; Sara Romagnoli- campionessa italiana Danze Internazionali standard senior II; Emilio Pacileo- Ju Jitsu; Mattia Politi-titolo italiano Ju Jitsu under 14; Riccardo Pelloni- Karting 2023 KZ2-Aci; Riccardo Ruggeri- campione italiano cat. Junior 2- Ginnastica Artistica; Adele Tomassini- Motonautica; Andy Trasmondi- Motonautica.

Per i risultati ottenuti nell’anno 2024, il diploma al merito sportivo è andato anche al settore giovanile dell’asd Sport Atletica Fermo e a due realtà del territorio che hanno portato le proprie squadre al in serie A1 nelle rispettive discipline: Virtus Servigliano- Tennis Tavolo e M&G Scuola Pallavolo. "La Yuasa Battery ha compiuto una grande impresa sostenuta dall’intera provincia- le parole cariche d’emozione di coach Massimiliano Ortenzi- stiamo affrontando una sfida ancora più grande cercando di fare del nostro meglio". Protagonisti della premiazione degli atleti fermani alle Olimpiadi di Parigi, sono stati: Giulia Cicchinè- inviata Eurosport; Elisabetta Cocciaretto- Tennis; Mario Macchiati- Ginnastica Artistica; Carlo Macchini- Ginnastica Artistica. Il prestigioso premio Coni regionale ‘Terzo Censi- atleta esemplare dell’anno’ è andato al ginnasta 27enne Matteo Levantesi attualmente impegnato in Germania. I premi Coni al Valore Atletico- anno 2022 sono stati così suddivisi. Medaglia di Bronzo a: Nicole Alighieri- campionessa italiana Ginnastica Aerobica; Marco Raparo- campione italiano Calcio Dilettanti; Adele Tomassini- campionessa italiana Moto d’Acqua Spark; Mario Macchiati e Carlo Macchini- entrambi al quarto posto generale a squadre al campionato mondiale Ginnastica Artistica; ‘Cobra Fermo’ campioni italiani Tiro alla Fune cat. 640-680 ovvero Samuele Borraccini, Stefano Cintio, Paolo Cognigni, Luciano Ferracuti, Cristiano Ferrara, Francesco Francavilla, Gian Luca Iervicella, Luigi Luciani, Lorenzo Mancini, Stefano Marcaccio, Enrico Marchionni, Andrea Mignani, Luigi Olivieri. Medaglia d’Argento a: Alberto Camerlengo- 3° classificato campionato mondiale Moto d’Acqua Free Style; Sara Cutini- 3a classificata campionato mondiale Ginnastica Aerobica- gruppo. Palma di Bronzo a Stefano Vitellozzi- Ciclismo. Stella di Bronzo a: Associazione Sport Tradizionali ‘Santa Croce’- Figest.

Cristina Marinelli: "Celebriamo le eccellenze del fermano e rappresentative delle Olimpiadi. Necessario ora continuare a lavorare per un impegno maggiore per elevare ancora di più la qualità delle performances". "Le Marche sono una piccola realtà, ma dai risultati sportivi considerevoli - ha concluso il presidente regionale Luna - ognuno di noi deve esserne orgoglioso, la formula vincente è ‘fare squadra’".

Gaia Capponi