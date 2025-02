Brilli: "Donazioni, c’è un calo del 20%"

L’assemblea dei soci del gruppo comunale Avis ‘V. Scoccini’ riunitasi pochi giorni fa, ha approvato all’unanimità il bilancio 2024 del sodalizio. Nella illustrazione dell’attività dell’anno appena trascorso, il presidente Sandro Brilli ha dovuto confermare che "purtroppo abbiamo registrato un calo delle donazioni per una percentuale che si attesta intorno al 20%. Con l’arrivo del nuovo primario, tuttavia, guardiamo al nuovo anno con ottimismo e siamo fiduciosi di tornare ai soliti standard del nostro centro raccolta". Birilli ha ribadito che l’impegno del direttivo e della sezione nel suo complesso "non è mai venuto meno e mai mancheremo di fare la nostra parte, certi che potranno arrivare tempi migliori", ringraziando anche quanti hanno partecipato all’assemblea: "L’approvazione del bilancio è un momento associativo importante, un’occasione per i soci donatori di verificare come viene gestita l’Avis di appartenenza e, per noi dirigenti, un’occasione di confronto con i donatori per far crescere ancora di più la nostra realtà". Il direttivo si è già messo al lavoro per organizzare e mettere a punto ogni dettaglio per la festa per il 65esimo anniversario che ricorre proprio quest’anno.