Brindisi al risultato "Tra due settimane completeremo il lavoro"

"Un risultato straordinario, ci abbiamo sempre creduto anche quando altri non ci credevano – commenta a caldo, un entusiasta Massimiliano Ciarpella –, e quello che raccogliamo oggi è un lavoro di 5 mesi con un gruppo fantastico che ci ha portato a toccare un risultato il centrodestra, o comunque l’alternativa alla sinistra non aveva mai avuto. Siamo fieri e orgogliosi di quello che abbiamo fatto". Ciarpella è consapevole che a fare la differenza è stata anche quella voglia importante di cambiamento che c’è nell’aria. "Siamo al 48,8%. Non siamo riusciti a vincere al primo turno, ma tra due settimane completeremo il lavoro". E rimarca la mission che si erano dati lui e le sette liste che lo sostengono: "Siamo per il rinnovamento e per il cambiamento. Lo abbiamo sempre detto fin da quando ci siamo presentati per cui dialogheremo con tutti coloro che sono alternativi a questa sinistra e a questo modo di governare che a Porto Sant’Elpidio ha una storia lunga 70 anni". Certo, con il competitor Gian Vittorio Battilà ci sono partiti che solitamente governano insieme a Fd’I: "Ci sono state scelte diverse, noi siamo fieri e orgogliosi della nostra linea e coerenza" aggiunge con quella sicurezza che gli viene dai numeri e dal fatto che, praticamente, ha fatto incetta di voti in tutte le sezioni (tranne una, la 17, alla Faleriense), anche a ‘casa’ del suo avversario al ballottaggio, Paolo Petrini: "Questo significa che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro, con tutti i componenti della squadra, persone fantastiche che mi hanno appoggiato dal primo giorno all’ultimo giorno e non mi hanno mai fatto mancare nulla. Se dovremo finire il lavoro, lo faremo tra quindici giorni". L’affluenza è stata più bassa rispetto a cinque anni fa, "è vero ma il trend è più alto e questo deriva dalla passione e dall’entusiasmo che si respira in città per il cambiamento". Il tempo di festeggiare e poi il cammino di Ciarpella e i suoi continuerà in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio e il candidato sindaco che già tutti chiamano ‘sindaco’ non ha dubbi: "Torneremo tra la gente, come abbiamo fatto negli ultimi cinque mesi".

Marisa Colibazzi