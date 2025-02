Brini cambia la Fermana. E fa le prove anti Chieti

Seduta tecnica alla Cops per la Fermana sotto un sole primaverile e prove in vista del Chieti di domenica prossima. L’attenzione è massima perché bisogna invertire la rotta dopo le tre sconfitte consecutive ma farlo in casa dei neroverdi di Daniele Amaolo non sarà impresa semplice. Abruzzesi in campo con il 3-5-2, stesso modulo utilizzato dal Notaresco e che ha dato molto fastidio domenica scorsa, immaginiamo non sarà semplice neanche affrontare Vutah e compagni. Proprio lo spauracchio maggiore sarà l’attaccante albanese-belga, una garanzia assoluta in categoria che domenica ha piegato il Teramo a domicilio con due suoi gol. Al suo fianco un Ceccarelli che non ha bisogno di presentazioni avendo vissuto stagioni da protagonista anche in Serie B. In mediana Donsah e Forgione, poi Salto, Di Filippo e Della Quercia davanti a Mercorelli. Fabio Brini sta provando qualcosa di diverso con un centrocampo più robusto proprio per andare a fare densità e accorciare lo spazio tra le due linee con l’inserimento di Valsecchi alle spalle di Bianchimano mentre sugli esterno agiranno De Silvestro e Mavrommatis, con la coppia Romizi e Etchegoyen a giocare a due davanti alla linea difensiva, confermata negli uomini e nella struttura. Variazioni sul piano tattico sono dunque probabili proprio per dare anche riferimenti diversi agli attaccanti e magari un appoggio maggiore in fase di sponda a Bianchimano, stretto domenica scorsa nella morsa dei tre centrali difensivi del Notaresco. Se tatticamente qualcosa potrebbe cambiare, pure sempre nell’ambito delle sfumature, ciò che deve mutare radicalmente è l’aggressività in campo e la voglia di andarsi a prendere ogni pallone, in ogni momento della gara. Elemento che è mancato totalmente domenica scorsa ma che in parte si era visto contro L’Aquila e Vigor, match persi anche per episodi veramente sfortunati o comunque decisioni controverse. A Chieti qualche cambiamento tattico ci sarà ma senza l’atteggiamento corretto, potrebbero essere solo dei palliativi.

Roberto Cruciani