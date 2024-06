Bros Manifatture, nuovo quartier generale

Sarà il cuore e la mente pulsante della Bros Manifatture. Si è tenuta nel pomeriggio di venerdì nell’area artigianale di Grottazzolina, la cerimonia di apertura e benedizione del nuovissimo quartier generale della Bros Manifatture, società specializzata nella produzione di gioielleria, conosciuta in tutta Italia e all’estero, con sede operativa a Grottazzolina e anima a Montegiorgio. E’ stato don Enzo Nicolini a svolgere la benedizione, poi si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro con Lanfranco Beleggia, fondatore della Bros Manifatture, insieme ai figli Beatrice, Maurizio, Valerio e la moglie Rossella, il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, la prima prefetto di Fermo Emilia Zarrilli, il presidente della Provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi con il suo vice Alan Petrini, il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine, ma anche tanti imprenditori, amici, e dipendenti della società. In realtà il nuovo quartier generale della Bros Manifatture, una struttura molto moderna sviluppata di 4 livelli di cui uno interrato, per una superficie complessiva di circa 4.500 metri quadrati, è già operativa da circa un mese, ma solo venerdì è stata aperta al pubblico per una cerimonia ufficiale. L’edificio molto luminoso con spazi aperti, ampie vetrate, uffici funzionali e altamente attrezzati, ospiterà la parte amministrative, il marketing con due sezioni per il nazionale e l’estero, i designer e lo sviluppo, ed è stato arredato con opere d’arte, sono previsti ampi spazi anche per nuovi dipendenti visto che l’azienda punta al mercato internazionale. La parte produttiva invece resterà ubicata nella palazzina a fianco. "Lavorare in un ambiente bello e accogliente – spiega Lanfranco Beleggia – aiuta a lavorare meglio e per fare cose belle bisogna essere esigenti. Qui lavorano già un centinaio di persone, ma siamo in movimento. Sono voluto restare qui, dove sono le nostre radici, perché credo ci permetta di mantenere la nostra unicità". Commenti entusiastici arrivano dalla autorità presenti. "Quando Montegiorgio e Grottazzolina si mettono insieme nascono sempre delle eccellenze – commenta Michele Ortenzi – la Yuasa Battery lo ha già mostrato nel volley, oggi lo dimostra anche nell’imprenditoria". "Un’azienda conosciuta in tutta Italia e nel mondo – sostiene Alberto Antognozzi – che contribuisce a creare lavoro e ricchezza per il territorio". Dopo una vista alla struttura da parte degli ospiti, la festa si è poi spostata presso l’Officina del Sole resort di proprietà della famiglia Beleggia, per una cena galà che ha intrattenuto gli ospiti fino a sera. Alessio Carassai