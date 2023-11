Brosway Italia apre a Las Vegas

La Brosway Italia, azienda leader nel settore della gioielleria con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, ha annunciato l’apertura del nuovo negozio a Las Vegas. Progetto che rientra nel piano di espansione dell’azienda negli Stati Uniti, il nuovo negozio è ubicato nella St. Mark’s Square nel Venetian Hotel a Las Vegas. "L’impegno continuo nel consolidare la nostra posizione come principale marchio di gioielli di moda negli Stati Uniti – spiega il fondatore e presidente Lanfranco Beleggia - rimane al centro degli sforzi strategici. Il nuovo flagship store è solo uno dei molti passi che compiremo per diventare indelebili nel mercato internazionale". "Non c’era pubblicità migliore che aprire il nostro negozio in Piazza San Marco nel Venetian Hotel – prosegue Beatrice Beleggia – per portare Brosway Italia al livello successivo e concentrare tutta l’attenzione sui nostri gioielli rivoluzionari".