Brosway si affida alla Esposito

Brosway, il brand italiano leader nel settore della gioielleria fashion, con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, annuncia la nuova campagna pubblicitaria con protagonista Maria Esposito, l’attriceche sta vestendo il ruolo di Rosa Ricci nella serie Tv ‘Mare Fuori’. Nel nuovo spot coinvolgente e innovativo, Maria esprime le varie sfumature dei gioielli attraverso i colori delle emozioni strizzando l’occhio all’armocromia. Il film, presentato in anteprima durante il concertone del primo Maggio a Roma e trasmesso a partire dal 7 maggio sulle principali tv nazionali, mette in luce la nuova collezione ‘Fancy’ di Brosway, una linea di gioielli in argento e zirconi che si ispira ai colori delle emozioni. Esposito interpreta ogni sfumatura della collezione, esprimendo passione, felicità, spiritualità, serenità, libertà, purezza e mistero attraverso i colori dei gioielli.

a. c.