Fermo, brucia la moto del vicino: denunciato 31enne

Fermo, 1 novembre 2024 - I carabinieri proseguono l’azione di prevenzione e controllo del territorio, grazie a servizi specifici organizzati anche in occasione degli attuali giorni festivi. I militari di Montegranaro hanno denunciato un 31enne marocchino di aver dato fuoco a una moto di proprietà di un suo conoscente. L’uomo ha pensato di risolvere dissidi con il proprietario del mezzo facendosi giustizia da solo. In un altro intervento, avvenuto a Porto San Giorgio, i carabinieri hanno denunciato un tunisino 28enne. Il nordafricano è stato controllato insieme ad altri suoi connazionali all’interno di un’auto e, infastidito ha iniziato a minacciare e ingiuriare i militari ostacolandoli nell’attività di identificazione. Per tale comportamento lo straniero è stato segnalato a piede libero alla Procura di Fermo per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Un’altra denuncia in stato di libertà è stata effettuata dai carabinieri forestali di Fermo. I militari, impegnati al controllo delle disposizioni in materia ambientale, hanno individuato un uomo che stava effettuando uno smaltimento illecito di rifiuti. L’individuo, titolare di una impresa edile, ha cercato di liberarsi di materiale inerte, scaricandolo in un terreno privato. Il reato contestato al 39enne è lo sversamento illecito di rifiuti non pericolosi. A Sant’Elpidio a Mare invece i carabinieri d hanno denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito, un tunisino di 35 anni. Le indagini dei militari hanno accertato che l’uomo ha effettuato acquisti con una carta bancomat rubata nel mese di luglio in un noto chalet di Porto Sant’Elpidio.