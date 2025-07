Brunori e Ben Harper. Due grandi concerti

Fermo, città dei grandi eventi. Attesa per un altro nome importante del panorama musicale italiano e non solo: il 15 luglio alle ore 21.30 in Piazza del Popolo concerto di Brunori Sas. La data fermana fa parte del tour estivo "L’albero delle noci" del cantautore, compositore e polistrumentista che è reduce dal Festival di Sanremo. In una nota la produzione scrive "L’albero delle noci – Tour estate", è il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di 13 appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia. il concerto è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci. L’album di dieci tracce prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston - lo stesso palco che, nella Serata delle Cover lo ha visto al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de "L’anno che verrà". Il concerto ha il patrocinio del Comune di Fermo e la collaborazione di Best Eventi (info: 085 9047726 - www.besteventi.it). Biglietti su vivoconcerti.com, ticketone.it e ciaotickets.com, biglietteria del Teatro dell’Aquila.

Il giorno successivo grande spazio per un nome storico, Ben Harper & the innocent criminals, uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili, attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Nel 2022 Harper si è esibito in una serie di 12 serate sold-out al Kia Forum di Inglewood, California, con la superstar Harry Styles. La coppia avevnel quale Ben ha suonato la chitarra in a precedentemente collaborato all’album di Styles Harry’s House, Boyfriends. Gio Evan sarà il Main Support del concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals, invece Joachim Cooder l’opening act. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Fermo e la collaborazione di Best Eventi (info: 085 9047726 - www.besteventi.it) Biglietti sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket (online e punti vendita), biglietteria Teatro 0734. 284295 - biglietteriateatro@comune.fermo.it

Angelica Malvatani