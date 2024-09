Brutta sorpresa in via Lussu. Voragine di quasi due metri

Brutta sorpresa ieri mattina

per automobilisti e pedoni. In via Lussu, nei pressi del polo scolastico provinciale di viale Trento si è aperta una voragine che ha riguardato la carreggiata stradale. Un buco di circa due metri di diametro che, fortunatamente, non ha coinvolto alcun mezzo e non ha provocato danni o feriti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale, i tecnici e gli operai comunali, che hanno transennato la zona e bloccato parzialmente il traffico in quella zona, per evitare pericoli agli automobilisti. Qualche disagio nelle ore di punta, specialmente all’entrata e all’uscita da scuola degli studenti. Le limitazioni al traffico hanno provocato code anche nelle vie adiacenti, per le quali è stato necessario l’intervento dei vigili. Al momento sono ancora in corso tutti gli accertamenti per risalire alle cause del crollo. Molto probabile che possa aver influito la tanta pioggia caduta in questi giorni. Purtroppo non è la prima volta che sulle strade di Fermo si aprono delle voragini a causa dei vuoti presenti nel sottosuolo.

Fabio Castori