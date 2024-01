Brutto scivolone, la Yuasa Battery a terra

Delta Group Porto Viro

3

Yuasa Battery

1

DELTA GROUP : Zamagni 8, Zorzi, Tiozzo 13, Pedro, Sette 10, Lamprecht (L), Barone 10, Barotto 2, Garnica 2, Bellei 18, Charalmpidis ne, Sperandio, Morgese (L), Eccher. All. Morato

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito ne, Vecchi, Lusetti, Canella 5, Mattei 6, Nielsen 27, Ferraguti, Mitkov, Fedrizzi 10, Marchiani 1, Romito ne, Marchisio, Cattaneo 12. All. Ortenzi

Arbitri: Venturi e Pristerà

Parziali: 25-20, 15-25, 25-12, 31-29.

Clamorosa sconfitta esterna per la Yuasa Battery Grottazzolina che cade sul campo della Delta Grupo Porto Viro al termine di un match vissuto sulle montagne russe. Sono i padroni di casa a partire subito meglio. La Delta Group scende in campo con grande determinazione nel primo set e Grottazzolina fa fatica a trovare le contromosse. Tiozzo, Sette e Bellei sono scatenati in attacco mentre la Yuasa si affida a Fedrizzi ma si ritrova sotto sul 10-5. Nielsen sbaglia troppo in attacco ed è la formazione veneta a restare saldamente al comand.Grottazzolina prova con orgoglio a rimanere in partita e soprattutto comincia a costruire qualcosa anche in vista del secondo set. L’ace di Cattaneo vale il -4 ma a set ormai compromesso che viene chiuso da Barone con il punto del 25-20. Nel secondo set la situazione cambia completamente, è la Yuasa a prendere subito il ritmo in attacco ma soprattutto a muro dove prima Mattei e poi Cattaneo trovano il modo per regalare il primo minibreak. Porto Viro prova a reggere il colpo ma Nielsen e compagni sembrano trasformati rispetto al primo quarto e prendono decisamente il controllo sul 12-23. A rimettere tutto in parità ci pensa Fedrizzi con il punto del 15-25. L’inerzia del match cambia un’altra volta e in maniera drastica nel terzo set, la Yuasa decide di andare in pausa. I padroni di casa giocano un set praticamente perfetto con Nielsen e compagni che si ritrovano sotto 2-1 (25-12). Nel quarto set regna l’equilibrio, la Yuasa prova il break in un paio di occasioni ma il match rimane in parità (12-13). Il set diventa una vera e propria battaglia, si va ai vantaggi e si prosegue a oltranza fino al punto decisivo di Bellei che regala il 31-29 e la vittoria ai suoi.