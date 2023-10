Buca come voragine: ancora disagi

Sono giorni di code e disagi per le vie della città che portano verso Piazza Dante: proprio lì davanti sono al lavoro i tecnici della Ciip per ripristinare la viabilità dopo che si è formata una voragine sull’asfalto. La situazione si è rivelata più complicata del previsto ma il sindaco Paolo Calcinaro ha assicurato che entro oggi si potrà tornare alla normalità: "Direi che i disagi potranno esserci al massimo fino a stamattina. Sotto la piccola buca che si è formata c’era una voragine causata dal cedimento di una vecchia condotta fognaria, si è formato anche un laghetto carsico. Le indicazioni per queste ore sono che per andare in piazza da viale Trento o da via Bellesi: si sale verso il terminal poi via delle Mura sotto la chiesa di San Francesco e poi via Roma. a viale della Carriera per viale Trento o bretella di Santa Caterina poi via Zeppilli oppure piazza Tupini, per intenderci di fronte al Coni e alla Croce Verde. La fermata autobus di piazza Dante è spostata più verso viale Trento, tra le due rotonde. Da oggi alle 13 si riapre una corsia, dunque, si potrà raggiungere il centro direttamente, anche perché oggi è il giorno della fiera, di tutti i momenti aperti alla città del festival della scienza di Fermhamente e delle lo spettacolo di Brignano". Il sindaco assicura che tutti i programmi saranno rispettati e che si tornerà a breve alla normalità.