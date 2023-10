Buche, dossi a metà e scarpe nei cavi elettrici:: "L’incuria è colpa anche dell’interesse comunale"

Se è vero che la viabilità dovrebbe essere garanzia di sicurezza, accessibilità e biglietto da visita per l’accoglienza turistica, in troppi casi riconducibili a strade provinciali e comunali del Fermano, il condizionale è d’obbligo. Ne è esempio la viabilità di Lapedona, portata all’attenzione delle istituzioni, da Mauro Pieroni, ex sindaco e consigliere comunale. "Andiamo a vedere la strada provinciale Coste da Sole – dice – e soffermiamoci sullo stato di pericolo in cui versa". Le dichiarazioni di Pieroni, trovano riscontro nello stato attuale della provinciale in questione che collega Lapedona alla Statale Adriatica passando sui territori di Altidona e Fermo, lunga circa cinque chilometri di cui circa quattro costituiti da asfalto parzialmente o totalmente deteriorato con conseguente formazione di buche, avvallamenti e dislivelli. "L’incuria – prosegue Pieroni – non è solo in questi casi di competenza provinciale, ma è diffusa anche per quella comunale. Lo sa bene chi percorre la strada Madonna Bruna dove addirittura il dissuasore nei pressi del ristorante omonimo, messo su una strettoia e dosso per moderare la velocità a garanzia dei pedoni, è rotto da cinque anni ed è stato lasciato con taglio vivo a rischio di chiunque". "Come si può credere in un’istituzione che non garantisce la sicurezza?", dice Pieroni. E poi ecco barattoli e maglia appesi ai cavi del telefono che sovrastano la provinciale 102. "Sono lì da mesi – conclude –. Non ci sono i soldi per toglierli a fronte della sicurezza per chi percorre la strada?".

Paola Pieragostini