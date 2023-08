Buco nelle casse: ammontano a 3,7milioni i tributi non onorati

Ammontano a 3,7milioni i tributi non onorati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ed è su questa somma che vuole intervenire l’amministrazione comunale recependo una normativa nazionale relativa alla definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento. "Nello specifico parliamo di 1 milione 120 mila euro di sanzioni, 420mila euro di interessi e 22 mila di spese – ha specificato il consigliere delegato al bilancio, Ermanno Vitali in sede consiliare, illustrando il regolamento specifico per questo intervento – e di questi solo 100mila euro sono tributi non rottamabili. Restano 3,6 milioni di euro in cui questa definizione agevolata può essere applicata e, nel 97% di questa cifra si riferiamo a Imu, Ici e Tari non pagata, solo 100mila sono di altri tributi, ma non del Codice della Strada". Il trend storico in materia di riscossione dei tributi ha consentito di rilevare che viene riscosso solo il 20%. In questo scenario si colloca un provvedimento che va a toccare fasce di cittadini che vivono di pensioni o di stipendio, considerando che il 20% dei 3,6milioni di euro sono per importi inferiori a 5mila euro (per i quali sono state previste massimo 12 rate) e l’11% fino a 10mila euro. Il regolamento approvato "consente ad aziende e cittadini di definire i ruoli formati attraverso una eliminazione di interessi e sanzioni accessorie, pagando solo la sorte attraverso una dilazione fino a 4 anni di la cui prima rata scade il 31 ottobre". Il termine per presentare apposita istanza è fissato al 16 ottobre: "I tempi sono veloci e i cittadini saranno debitamente informati (anche su comune.montegranaro.fm.it). Entro 40 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Comune comunica l’accettazione della domanda, l’ammontare delle somme dovute e forme e tempi di pagamento" ha concluso Vitali.

Marisa Colibazzi