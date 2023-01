Bufera politica sul palas

Ora che sembrano ormai esserci tutte le condizioni per portare a casa, dopo venti anni, il nuovo palazzetto dello sport, si prendono la scena polemiche e sgambetti sui finanziamenti previsti dalla Regione per completare l’impianto sportivo. A dare fuoco alle polveri era stato l’assessore Giacomo Beverati (nella foto con il sindaco ) parlando di emendamenti (bocciati) al previsionale presentati dal Pd in consiglio regionale per ridurre di 750mila il finanziamento stanziato dalla precedente giunta regionale per il nuovo palas cittadino. Beverati ha parlato anche di 200mila euro effettivamente tolti a Montegranaro precisando tuttavia che ci sono buoni margini per poterli recuperare.

"Quell’emendamento – ha spiegato il consigliere comunale di minoranza, Aronne Perugini (Pd) – è stato presentato dal consigliere regionale Mastrovincenzo a titolo personale, non del Pd (sigla che, va detto, campeggia nei documenti in oggetto, ndr) ma non è stato votato neanche dai consiglieri del Pd. Anche nella commissione regionale presieduta dal leghista Marinelli è stato presentato un emendamento per ridurre l’importo del finanziamento al nostro Comune di 200mila euro a favore di Ponzano di Fermo. A votare l’emendamento che ha realmente tolto 200mila euro sono stati FdI, Lega e Fi. Chi è, allora, che opera contro Montegranaro? Tanto attento agli emendamenti del Pd, Beverati non si è accorto che i suoi amici politici ci hanno tolto 200mila euro? Il finanziamento regionale per il palas è rimasto intoccabile fino a quando al governo c’era il centrosinistra".

"Se gli esponenti del primo partito di opposizione in Comune non sapevano nulla dei tentativi dei loro rappresentanti in Regione (dove è la maggioranza di centrodestra che ha i numeri, ndr) per togliere parte del finanziamento regionale spero – le parole del sindaco Endrio Ubaldi – si adoperino affinché proposte veramente indecenti e penalizzanti per noi non vengano più formulate". Ma parla anche di "azioni di disturbo come quella che sarebbe stata tentata da qualcuno al Ministero dello Sport, per sapere il motivo dell’assegnazione del finanziamento di 1,5milioni di euro per il nostro palas".

Marisa Colibazzi