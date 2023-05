Bufera sugli alloggi popolari "Vendute a prezzi correnti case vecchie di 40 anni"

Quando l’Erap, circa 5-6 anni fa, inviò una lettera in cui proponeva a chi lo abitava da circa 40 anni l’acquisto dell’alloggio popolare, qualcuno rinunciò perché non era nelle condizioni di sostenere la spesa. Altri hanno accettato. E bene hanno fatto perché, oggi, in seguito a una modifica normativa inserita l’anno scorso dalla Regione, per un alloggio per il quale 5 anni venivano chiesti 30mila euro, adesso ne chiedono quasi 80mila (poco più di 62mila se in contanti, circa 70mila se in 180 rate); per un alloggio più grande, in contanti sono 141mila euro, 160mila se in 180 rate da 884 euro: "E meno male che si tratta di un appartamento di oltre 40 anni e che sono case popolari" il commento caustico degli inquilini di alloggi a Porto Sant’Elpidio che, rivolti all’Erap, hanno sollecitato "una riduzione dei prezzi".

"È la Regione che decide ma se vuole davvero andare incontro a queste famiglie, riveda quelle norme. Possibile che non venga riconosciuto nulla per gli affitti pagati in 40 anni?". L’Erap applica la norma regionale che prevede - 10% sul prezzo stimato per il pagamento rateizzato (e acconto del 25%) e uno sconto del 20% se in contanti. "Ma – obiettano gli inquilini - se avessimo a disposizione cifre simili, pensate che non avremmo trovato altre soluzioni?".

La questione riguarda tutta la regione ma in città, sono stati investiti Daniele Stacchietti (avvocato oltre che assessore uscente) e Argene Baiocchi (consigliere comunale uscente): "Ci stiamo facendo portavoce di istanze di chi ci ha chiesto informazioni sul perché le cifre di oggi sono così diverse da quelle di qualche anno fa che creano anche una questione di disparità sociale". Ma la comunicazione dell’Erap è chiara: "Il prezzo di cessione definitivo sarà stabilito sulla base dei valori Omi e degli altri dati variabili vigenti alla data in cui verrà adottato il provvedimento di cessione dell’alloggio". Inoltre, a carico dell’acquirente sono i costi per eventuali interventi di manutenzione straordinaria sostenuti da Erap, e gli oneri relativi a Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110% qualora l’eventuale quota di accollo della spesa sostenuta dall’Erap non sia stata ancora pagata dall’Ente.

"Ho seguito, in passato, riscatti di alloggi popolari ma, oggi, con le nuove disposizioni, non si tiene conto in alcun modo dei 40 anni di pagamenti puntuali degli affitti, ‘premiandoli’ con scomputi come avveniva in precedenza – conclude Stacchietti –, ma vengono applicati i valori venali e i prezzi correnti su un alloggio con 40 anni di vetustà. Si snatura del tutto la mission dell’Erap, basata su concetti di sussidiarietà e sostegno attraverso alloggi economici, funzionali e dignitosi per chi fa fatica a trovare una soluzione abitativa".