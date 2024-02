’Bugie, le tante facce della verità’. TedxFermo si prepara a provocare

È un evento atteso e sempre molto coinvolgente, un appuntamento ormai fisso del calendario culturale fermano che ha portato Fermo nel mondo e il mondo a Fermo. Dopo la prima edizione coraggiosa nel periodo della pandemia, e il successo dello scorso anno, con licenza ampliata senza restrizioni sul numero di spettatori, il TedxFermo quest’anno lancia una nuova sfida al pubblico e agli speaker. Infatti, domenica 14 aprile, sul palco del teatro fermano, le voci protagoniste del TedxFermo discuteranno intorno al tema volutamente provocatorio "Bugie, le tante facce della verità", che vuole proprio indagare un fenomeno con cui ci troviamo a fare i conti tutti i giorni e che si presta a tutti i settori della conoscenza. La domanda chiave sarà: a davvero la bugia ha solo connotazioni negative? Anche delle menti geniali come Galileo Galilei e Leonardo Da Vinci erano considerati, al loro tempo, dei bugiardi, semplicemente perché capaci di vedere qualcosa che era difficile da comprendere. È possibile allora distinguere la verità dalla menzogna? Con questa e molte altre domande il TedxFermo vuole regalare agli spettatori un’esperienza che sfida le nostre convinzioni più profonde e stimola una riflessione inedita sul tema. "Quello che vorremmo creare con il prossimo evento è un viaggio irripetibile, restando comodamente seduti a teatro, per rafforzare il proprio pensiero critico. Questo è il nostro obiettivo che rappresenta un passo fondamentale verso una società libera, consapevole e informata, ha dichiarato Giuseppe Visi, Founder TedxFermo, Promuovere l’innovazione in tutte le sue forme e lo sviluppo di senso critico nell’accezione più positiva del termine sarà di sicuro utile e stimolante per la nostra comunità locale, perché i singoli sentano la necessità di avere un ruolo attivo nell’affrontare le sfide complesse della società che ci troviamo di fronte quotidianamente".

I biglietti dell’evento sono disponibili sul circuito Vivaticket oppure presso la Biglietteria del Teatro dell’Aquila di Fermo, prevendite aperte fino al 15 marzo a prezzi vantaggiosi.