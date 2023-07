Buio sull’ex cinema Excelsior La delusione della proprietà

Ex cinema Excelsior Ex cinema Excelsior e impianto portuale scomparsi dai radar dell’opinione pubblica in generale e di quella sangiorgese in particolare. Spariti! eppure sono e restano tra le maggiori questioni della città, quelle potenzialmente in grado di trasformarla da un punto vista architettonico, economico e sociale e che per questo hanno occupato per oltre venti anni la scena politica di Porto San Giorgio e del territorio. Che fine hanno fatto? Per l’ex cinema siamo rimasti alla consegna circa sette mesi or sono alla provincia di Fermo per l’ennesima verifica della documentazione riguardante il complesso iter procedurale dell’accordo raggiunto tra il Comune e la proprietà per il recupero dell’ex cinema Excelsior; la struttura portuale ha subito uno stop in seguito alla revoca a parte del Comune della concessione demaniale a causa del mancato pagamento dei canoni. Che fine hanno fatto Excelsior e porto?

Di fronte all’imbarazzante silenzio mantenuto dai pubblici amministratori, per avere notizie al riguardo ci siamo rivolti alla signora Paola Renzi, titolare dell’ex cinema Excelsior ed azionista della società concessionaria Marina di Porto San Giorgio Spa. In un lungo e informale colloquio avuto con lei abbiamo constatato la sua grande amarezza per il fatto che anche lei, diretta interessata, non sia tenuta a conoscenza degli sviluppi della situazione, pur avendone fatto richiesta anche per iscritto: "Ero convinta – afferma - fosse necessario minor tempo per chiudere la pratica dell’ex cinema Excelsior tanto da aver già definito quanto di mia competenza ed ipotizzato l’inizio dei lavori di recupero dell’immobile nel prossimo mese di settembre. Questo termine purtroppo è diventato difficile da rispettare". Per quanto concerne il porto turistico, la signora Renzi nega nella maniera più assoluta che non intendo pagare i canoni: "Ma – precisa - siccome il provvedimento di revoca notificato dal Comune contiene tre errori, vorrei discuterne e confrontarmi prima con l’amministrazione comunale con cui pera quale però non riesco ad interloquire".

Questo la dice lunga circa la non proprio eccelsa volontà della stessa amministrazione di risolvere quei problemi. Ad un anno dal suo insediamento infatti, non pare proprio aver trovato tempo e modo per affrontarli. Preferendo probabilmente dare più spazio all’effimero, di cui sono piene le giornate. Che è più gratificante.

