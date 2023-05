Bullismo Se ne parla nelle scuole

È stato intitolato ‘Ehi, tu sei al sicuro!’, il progetto dedicato alla prevenzione contro il bullismo e cyberbullismo che si è svolto nella bocciofila monturanese promosso dall’Ic di Monte Urano. L’importanza dell’iniziativa ha riunito l’intera comunità dei docenti, gli amministratori di quattro comuni e molti genitori. Ad aprire la serata la dirigente Rossana Gentilini che ha sottolineato l’importanza di operare per il benessere e la costruzione di relazioni funzionali con i propri studenti, ribadendo che il ruolo educante della scuola acquisisce maggior valore solo se in stretto rapporto con la famiglia. "Le relazioni dei figli sono sempre più on line – ha spiegato Claudia Santoni dell’Università di Macerata ospite della serata –. I contenuti digitali sono costruiti dagli stessi ragazzi che ne fruiscono. Situazioni di bullismo che si verificano a scuola, e non solo, sono espressione della società in cui i nostri figli vivono. Pertanto, la scuola insieme agli altri attori del territorio deve lavorare per prepararli a questo contesto".