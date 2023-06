’Bullo in bolla’ Il progetto del Montalcini

Con la fine dell’anno scolastico, si è concluso all’Isc ‘Montalcini’ il progetto continuità dallo slogan ‘Bullo in bolla’, un tema quanto mai attuale quello scelto che ha visto un coinvolgimento interessato e attento da parte di bambini, ragazzi e docenti: tutti insieme hanno dedicato esperienze, attività e laboratori all’argomento, con l’obiettivo comune di sensibilizzare alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Sono state diverse le iniziative che hanno caratterizzato questo progetto e impegnato gli studenti nel corso dell’anno scolastico. ‘Libriamoci contro il bullismo’, ovvero le letture fatte in classe e tratte da libri sul tema. Per ‘Cyberangels per un giorno’ le classi terminali della secondaria hanno prodotto un videoclip su come difendersi da un cyberbullo per indicare un uso responsabile della rete; ‘Colpiamo in rima’, invece, ha visto impegnate le seconde classi della secondaria e le quinte della primaria con la composizione di poesie e testi rap sul tema. All’iniziativa ‘Arte e Bullismo’ hanno lavorato le prime della scuola secondaria che hanno realizzato opere utilizzando diverse tecniche grafiche. E’ stata condotta anche una campagna su ‘Una vita da social’ attraverso un incontro formativo per studenti e genitori a cura della Polizia Postale. I risultati realizzati lavorando al progetto sono stati pubblicati in un sito web a tema appositamente creato dai ragazzi. ‘Bullo in bolla’ si è concluso con un incontro al polo culturale ‘Gigli’ . Infine, è stata realizzata una mostra, aperta a tutte le classi e alle famiglie e allestita nei locali della scuola secondaria di primo grado ‘Galilei’.