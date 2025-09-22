Buona la prima per Grottazzolina. Contro Fano vince tutti i quattro set

Quattro set su quattro conquistati dalla Yuasa Battery Grottazzolina nel primo allenamento congiunto della stagione, di fronte la Essence Hotels Fano, che senza dubbio avrà un ruolo assolutamente da protagonista in categoria cadetta con ottime ambizioni. Una Yuasa Battery che doveva fare a meno ancora dei nazionali bulgari Tatarov e Petkov e all’iraniano Amir, ancora in attesa del visto, cui si è aggiunto alla lista degli indisponibili anche Koprivica, fermato da una contrattura al collo. Coach Ortenzi ha scelto all’inizio di iniziare con Flaschi in diagonale con Petkovic, Stankovic e Pellacani al centro, Magalini e Fedrizzi in banda con Marchisio libero. Fano risponde con Bisotto (per l’indisponibilità di Coscione) e Tonkonoh, Ricci e Mengozzi l’espertissima copia di centrali, Merlo e Fornal ad agire da posto quattro con Iannelli libero con Roberti inizialmente a riposo. Cornice di pubblico soddisfacente viste le alte temperature sinonimo di entusiasmo e curiosità attorno alla formazione grottese dopo la supr rincorsa del girone di ritorno della passata stagione, valsa la salvezza con un girone di ritorno a ritmi vertiginosi.

Primo parziale con la Yuasa sempre in controllo e con Fano che accorcia le distanze fino al -2 per poi subire le bande di Grotta con Fedrizzi, Magalini e Petkovic in grande evidenza fino al 25-18 chiuso proprio dallex Trento. Bene Fano nel secondo con Merlo in avvio ma Grotta impatta con Magalini ma ancora Merlo al servizio vale il 20-22 ma non p finita perché Petkovic e Stankovic costruiscono il controsorpasso con Magalini che timbra la fine del parziale. Nel terzo set Mastrangelo getta nella mischia Roberti ma è Fornal ancora una volta a prendersi la scena nel doppio vantaggio fanese.

Va avanti Fano ma a rimettere la testa avanti è Grotta con il servizio di Fedrizzi, poi con Stankovic che alza i giri del motore e con Magalini al servizio la Yuasa allunga sul 20-15 e poi chiude ancora con il 25-22. C’è anche un extra set per dare spazio a tutti gli effettivi con Grotta ancora ad imporsi grazie a Marchiani e Cubito in evidenza. Insomma buone impressioni in una prima uscita che non può giocoforza dare indicazioni effettive sui meccanismi di gioco sui quali si sta lavorando e si continuerà a farlo una volta che il gruppo sarà completo con il rientro degli assenti. Ma senza dubbio atteggiamento e voglia di rimanere attaccati al match non sono mancate. Buono ad esempio il 62% di positività di Marchisio in ricezione come i 18 punti di Magalini, best scorer del match con percentuali di efficienza superiori al 90% oltre alle solite certezze di Petkovic con 16 punti e gli 11 di Fedrizzi. Insomma indicazioni da prende nel modo giusto per tornare a lavorare duro in palestra in questi giorni.

Roberto Cruciani