Buona la prima per la manifestazione ‘Cuma Trail’

Grande successo per la prima edizione del ‘Cuma Trail’ tenutasi a Monte Rinaldo, organizzata dalla ‘Polisportiva Servigliano’ in collaborazione con ‘Pro loco Cuma’, svoltasi con il patrocinio del Comune di Monte Rinaldo e della Soprintendenza per le province di Ascoli, Fermo e Macerata. La giornata di sport, natura e festa ha visto un buon numero di partecipanti rimasti estasiati dalle bellezze naturalistiche, paesaggistiche e dal patrimonio culturale del sito archeologico ‘La Cuma’. I partecipanti in gara, si sono sfidati su un percorso impegnativo, ricco di scorci ed ampie vedute sulle valli che si snodano intorno al borgo. Un tracciato ad anello, ideato per valorizzare ogni punto del territorio, con partenza ed arrivo al centro del paese.

"Il Cuma Trail – commenta il sindaco Gianmario Borroni – ha rappresentato innanzitutto, un’occasione di sviluppo per nuove azioni sinergiche con le associazioni coinvolte, ma anche una giornata in cui vivere esperienze autentiche, tra sport, natura e buona compagnia. Un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio monterinaldese, nel cuore della Valdaso, in un’atmosfera di festa e condivisione". Il sindaco ringrazia gli ideatori del percorso, Jack e Marvin Perugini, oltre che figure fondamentali per il coinvolgimento dei partener, gli atleti e tutti i partecipanti.

Paola Pieragostini