"Buona pensione". Gli auguri dei colleghi a Giovanni Del Papa

Dopo venti anni di lavoro fianco a fianco, condividendo la passione per la propria professione, gli scherzi, l’allegria, ma anche gli impegni quotidiani, Giovanni Del Papa, magazziniere della ditta Sollini di Monte Urano e grande appassionato del Milan, a partire da domani potrà godersi una meritata pensione. Per questo motivo gli amici e colleghi, hanno voluto affidare a queste pagine un messaggio pieno di affetto per salutarlo adeguatamente: "Da sempre nel mondo della calzatura, adesso potrai dedicarti come si deve a tutte le passioni da ‘tuttologo’ che tanto ti piacciono: medicina, gossip, ma soprattutto il calcio. Ti auguriamo il meglio ma ci mancheranno tutte le risate. Sei una forza della natura". La redazione del Carlino, si unisce agli auguri.