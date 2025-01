Buone nuove per piazza. Matteotti

Pare proprio che con l’arrivo della bella stagione ci saranno buone novità per uno dei simboli cittadini. Nella primavera prossima infatti torneranno ad accendersi le luci al Gran Caffè di piazza Matteotti ed è una gran bella notizia. Però non è dato sapere se conserverà oppure lo storico nome di Caffè Novecento. Il nome è importante ovviamente ma quel che conta di più è che il bel locale di piazza Matteotti riaprirà le porte. Ciò che in proposito si sente dire è che dopo aver chiuso il contratto con la società a cui appartengono i muri, i nuovi gestori abbiano subito avviato i lavori di ristrutturazione e di adeguamento dei locali al nuovo indirizzo di gestione dello storico esercizio cittadino. Alla gestione del rinnovato corso dello storico caffè nel centro del centro della città di Porto San Giorgio un gruppo di imprenditori della media valle del Tenna che a quanto si apprende potranno contare professionisti già affermati nel settore della ristorazione. L’obiettivo sembra essere quello insoemma di tenere un’attività aperta dal mattino a sera con serate a tema al pari di quelle che venivano organizzate a suo tempo.