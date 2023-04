Buoni spesa e 169 famiglie

S. ELPIDIO A MARE

Sono 169 le famiglie elpidiensi che potranno usufruire dei buoni spesa per un totale di 53.390 euro, soldi messi a disposizione dall’amministrazione comunale con un bando i cui termini erano scaduti il 20 febbraio. L’istruttoria è stata completata e ai beneficiari (l’elenco dei quali è consultabile nella sezione ‘notizie’ del sito comunale santelpidioamare.it) saranno rilasciati questi voucher elettronici che potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa e avranno tempo per farlo fino al 31 agosto.

"Questa dei buoni spesa è un’altra importante misura messa in campo per andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà. Abbiamo optato per questa misura – proseguono gli amministratori – con un duplice obiettivo: sostenere i nuclei meno abbienti in un momento in cui il costo della vita è aumentato, ma anche per sì che queste somme venissero utilizzate nelle nostre attività commerciali, anch’esse gravate dagli aumenti dei costi e dalle conseguenze del caro energia".

I buoni in questione sono stati assegnati a famiglia il cui Isee è pari o inferiore ai 15mila euro, e potranno essere spesi per l’acquisto di beni di prima necessità