Buoni spesa, stanziati 90mila euro

Ammonta a 90mila euro la somma che l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Pignotti ha messo a disposizione (utilizzando le risorse residue di bandi pubblicati negli anni passati e aggiungendoci somme presenti nel bilancio 2022 destinandole ad una finalità sociale) per assegnare buoni spesa a nuclei familiari che abbiano un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Buoni spesa che saranno assegnati con apposito bando che sarà pubblicato il 16 gennaio e il cui termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 20 febbraio. Buoni che saranno assegnati in base al numero dei componenti il nucleo familiare e potranno essere spesi per l’acquisto di beni di prima necessità nelle attività commerciali del Comune che avranno dato l’adesione a questa iniziativa. "Il bando ha un duplice scopo – spiega Pignotti – sostenere le famiglie meno abbienti in un momento di rialzo del costo della vita e incentivare gli acquisti di prossimità, supportando le attività commerciali del posto, anche loro gravate dall’aumento dei costi e dal caro energia". Ai commercianti elpidiensi è data la possibilità di comunicare la loro adesione all’iniziativa entro il 20 gennaio "ma sarà importante la loro adesione per rendere il bando davvero utile ed efficace" è lo sprone di Pignotti. La raccomandazione che il sindaco rivolge ai cittadini è di attivarsi per tempo per chiedere l’Isee relativo al 2023 "che, peraltro, sarà utile anche per altre misure di sostegno che saranno programmate nel corso dell’anno". Oltre ai 90mila euro per i buoni spesa, la giunta comunale ha deliberato anche l’incremento dello stanziamento comunale per il fondo di sostegno alle locazioni, passando da 10 a 20mila euro. "Un aumento che abbiamo deciso considerando che nel 2021 le domande erano 90 mentre nel 2022 sono diventate 123. Di conseguenza – conclude il primo cittadino - abbiamo ottenuto una quota maggiore di riparto da parte della Regione Marche che, per il 2022 ci assegnerà 117.248 euro da distribuire alle famiglie che hanno chiesto il contributo a sostegno del pagamento del canone d’affitto".

Marisa Colibazzi