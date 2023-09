Bus e abbonamenti

Un abbonamento da settembre ad agosto, per una cifra che va da un massimo di 900 euro adun minimo di 225 l’anno, a seconda delle distanze da coprire. Sono le tariffe del trasporto scolastico fornito dalla Steat, secondo quanto stabilito dalla Regione, cifra che ad oggi non sono state ritoccate, nonostante i rincari di carburante. Sono già un peso importante nel bilancio familiare, già alle prese col caro libri, dunque nessun ritocco ma la garanzia di offrire servizi in sicurezza, ai tantissimi ragazzi che si spostano coi pullman per raggiungere le scuole a Fermo. La campagna di vendita degli abbonamenti scolastici anno 2023-2024 è già partita da qualche giorno. Gli abbonamenti annuali potranno essere acquistati presso le rivendite aziendali al terminal Dondero, in via Tomassini a Fermo, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18,15 – sabato mattina dalle 8 alle 13.

All’autoservizi Portesi in via Rossini a Montegiorgio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 – sabato mattina dalle 8 alle 12,30. E ancora, da Autolinee Sam, in via Di Battista a Montegranaro, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30. Gli abbonamenti mensili potranno essere acquistati anche presso le rivendite autorizzate presenti sul territorio: consultare il sito della Transfer.